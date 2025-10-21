¿Qué Pasó Hoy en la Línea 7 del Metro CDMX? Suspenden Servicio por Rescate en Estación Auditorio

Una vez más, el Metro de la Ciudad de México (CDMX) tuvo problemas de operación; en esta ocasión, fue la estación Auditorio de la Línea 7, la naranja, la que presentó suspensión en el servicio hoy, 21 de octubre de 2025. Aquí los detalles de lo que pasó este martes.

De acuerdo con los primeros reportes, el servicio del Metro fue suspendido en estacón Auditorio de la Línea 7, que va de Barranca del Muerto a El Rosario.

El Metro CDMX informó que el servicio estaba “momentáneamente detenido en la Línea 7”, por “maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”.

#AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 7. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 21, 2025

Video: Muere Hombre en Vías de la Estación Auditorio del Metro de CDMX

Información en desarrollo…

