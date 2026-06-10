FGR Vincula a Proceso a Excolaborador de García Luna por Desvío de 5 mil Millones

FGR vinculó a proceso a Antonio "N", excolaborador de García Luna, por presunto desvío de más de 5 mil millones del sistema penitenciario.

FGR Vincula a Proceso a Excolaborador de García Luna por Desvío de 5 mil MillonesFoto: FGR.

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La FGR vincula a proceso a Antonio 'N' por presunto desvío millonario. Descubre cómo se usaron contratos simulados para extraer fondos del erario.

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