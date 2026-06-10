¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 10 de Junio 2026? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima para en el Área Metropolitana de Monterrey y Nuevo León para este miércoles

Clima en Monterrey Nuevo LeónFoto: Fabián González

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Nuevo León enfrenta un miércoles nublado con temperaturas que podrían sentirse como 36°C. Las lluvias regresan el viernes. Mantente informado sobre el clima.

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