¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 10 de Junio 2026? Estas son las Temperaturas

La mañana de este miércoles 10 de junio inició con temperaturas cercanas a los 25 grados centígrados en Monterrey, acompañadas de cielo nublado y condiciones favorables en la calidad del aire en toda la zona metropolitana. De acuerdo con el pronóstico, durante el resto del día se mantendrán condiciones de cielo medio nublado, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre los 32 y 33 grados centígrados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima en Nuevo León: Pronóstico Matutino del Miércoles 10 de Junio de 2026

Sin embargo, la sensación térmica será superior debido a la humedad presente en la región, la cual podría elevar la percepción de calor hasta los 36 grados durante la tarde. Las condiciones de calor húmedo continuarán tanto este miércoles como el jueves, favoreciendo jornadas con ambiente bochornoso en gran parte del área metropolitana de Monterrey.

Las temperaturas elevadas, combinadas con niveles de humedad superiores al 50 por ciento, podrían generar sensaciones térmicas cercanas a los 37 grados centígrados. Estas condiciones están asociadas a una fuerte entrada de humedad proveniente del Golfo de México hacia la costa de Tamaulipas y Texas, fenómeno que mantiene una importante concentración de vapor de agua sobre la región.

Como resultado, se esperan días con sensación de calor más intensa que la temperatura real registrada por los termómetros. Aunque durante este miércoles y jueves predominarán las condiciones cálidas, el pronóstico meteorológico señala que las precipitaciones podrían regresar a Monterrey a partir del viernes. Además, se prevé que las lluvias aumenten de manera significativa durante la próxima semana, por lo que especialistas recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas.

La presencia de humedad y diversos sistemas atmosféricos favorecerán el desarrollo de nubosidad y la posibilidad de precipitaciones en la región.

Canal de baja presión favorece ingreso de humedad

A nivel nacional, un canal de baja presión se extiende desde el sureste del país, atraviesa la zona centro y alcanza la frontera norte, generando el ingreso de una gran cantidad de humedad procedente del Golfo de México. Asimismo, frente a las costas de Campeche se ha conformado una zona de inestabilidad con bajo potencial de desarrollo ciclónico durante los próximos días dentro del Golfo.

Las autoridades meteorológicas también mantienen vigilancia sobre la tormenta tropical Cristina, ubicada frente a las costas de El Salvador. Se prevé que durante las próximas 24 horas el sistema pueda ingresar a tierra cerca de los límites entre El Salvador y Guatemala.

Además, existe atención especial sobre la trayectoria de sus remanentes, ya que algunos pronósticos sugieren que el centro de baja presión podría desplazarse hacia el sureste mexicano y posteriormente emerger al Golfo de México. Por ello, especialistas recomiendan no perder de vista la evolución de las condiciones meteorológicas durante los próximos días.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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