Alerta en México: Vienen 4 Días de Lluvias Muy Fuertes y Granizo en Estos Estados

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), alertó que los siguientes días prevalecerán las lluvias en la mayor parte de la República Mexicana, debido a la interacción de varios fenómenos meteorológicos.

Varios estados tendrán precipitaciones intensas que pueden estar acompañadas con actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y caída de granizo, por lo que aquí te damos a conocer qué entidades serán afectadas.

Interacción de fenómenos naturales

De acuerdo con el SMN, las lluvias en territorio nacional se deben a la presencia de los siguientes fenómenos meteorológicos:

Una circulación ciclónica en altura sobre el sur del golfo de México.

Una vaguada en niveles medios de la atmósfera.

Un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano.

Inestabilidad atmosférica.

Canales de baja presión en el interior del país.

Divergencia e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

Pero además, en los siguientes días, los remanentes del ciclón tropical Cristina se desplazarán sobre Chiapas y Tabasco.

El sábado ingresarán al golfo de México y esas condiciones reforzarán la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en el sureste mexicano y la península.

Lista de estados afectados por día

Miércoles 10 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla, Veracruz , Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Estado de México, Morelos, Tabasco y Yucatán.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco , Colima, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora.

Jueves 11 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua, Durango y Jalisco.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora , Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Lluvias aisladas: Baja California, Baja California Sur y Aguascalientes.

Viernes 12 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Nayarit y Guerrero.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sinaloa, Nuevo León y Guanajuato.

Intervalos de chubascos: Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes.

Lluvias aisladas: Baja California Sur.

Sábado 13 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Nuevo León, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos: Sonora y Coahuila.

Lluvias aisladas: Baja California y Baja California Sur.

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Comisión Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

SPB