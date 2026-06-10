Alerta en México: Vienen 4 Días de Lluvias Muy Fuertes y Granizo en Estos Estados

La Comisión Nacional del Agua advierte que los siguientes días continuarán las lluvias en México

Lluvia intensa en la Ciudad de México en agosto de 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLluvia intensa en la Ciudad de México en agosto de 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Alerta en México! Conagua advierte lluvias muy fuertes y granizo en varios estados. Conoce las recomendaciones para protegerte y qué días serán los más intensos.

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