Pasajeros Golpean a Presunto Ladrón en Unidad del Macro Periférico

En una unidad de Macro Periférico un presunto ladró fue golpeado por pasajeros que iban por el rumbo de Belenes, en Zapopan.

¿Cómo ocurrió el hecho?

Al parecer, varias personas lograron darse cuenta de que el sospechoso se había robado un celular y cerca de la puerta fue abordado por los pasajeros. Allí, algunos comenzaron a esculcar sus pertenencias para comprobar el robo.

Posteriormente, le propinaron una golpiza al hombre, principalmente en la cabeza. Además, por momentos, los pasajeros impidieron que el sujeto bajara de la unidad. Al final lo aventaron en una de las estaciones.

¿Qué pasó con el presunto ladrón?

Según algunos reportes, el presunto ladrón fue entregado a policías tras todo lo ocurrido cerca del anillo vial, en Zapopan.