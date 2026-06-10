Pasajeros Golpean a Presunto Ladrón en Unidad del Macro Periférico

Un presunto ladrón provocó el enojo de pasajeros del Macro Periférico, pues lo vieron supuestamente robando un celular.

Ladrón Mi Macro PeriféricoFoto: Jalisco Rojo

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Tensión en el Macro Periférico: un supuesto ladrón es golpeado por pasajeros tras ser acusado de robar un celular. ¿Cómo terminó todo?

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