Buscan a Médico en Michoacán: ¿Qué se Sabe de la Desaparición de Irving César Flores?

Autoridades de Michoacán buscan al médico Irving César Flores Manzo, desaparecido el 7 de junio en Chilchota.

Buscan a Médico en Michoacán: ¿Qué se Sabe de la Desaparición de Irving César Flores?Foto: Fiscalía Michoacán

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