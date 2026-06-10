Buscan a Médico en Michoacán: ¿Qué se Sabe de la Desaparición de Irving César Flores?

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) investiga la desaparición del médico Irving César Flores Manzo, de 47 años, visto por última vez el sábado 7 de junio en la localidad de Acachuen, municipio de Chilchota. Desde esa noche nadie sabe dónde está.

Lo que se sabe hasta ahora

Desapareció el 7 de junio de 2026, alrededor de las 20:00 horas.

Última ubicación reportada: Acachuen, Chilchota, Michoacán.

Su familiar recibió una llamada telefónica esa noche; después, silencio.

La cédula de búsqueda fue emitida el 8 de junio con folio 0631/2026.

Participan en la búsqueda: FGE, Guardia Civil, Defensa Nacional y Guardia Nacional.

Una llamada y luego nada

Según la cédula emitida por la FGE de Michoacán, esa noche Irving César se comunicó por teléfono con un familiar para decirle que se encontraba en Acachuen. Fue el último contacto conocido. A partir de ese momento, su paradero es desconocido y las autoridades señalan que "se teme por su integridad, ya que puede ser víctima de algún delito".

La FGE presentó la denuncia y abrió una investigación al día siguiente. En su cuenta de X, la institución confirmó:

"La FGE de Michoacán recibió la denuncia por la desaparición del médico Irving César Flores Manzo, por lo que se realizan actos de investigación en el ámbito de nuestras competencias, en coordinación institucional con Guardia Civil, Defensa y Guardia Nacional."

¿Cómo lo reconocerías?

Irving César Flores Manzo tiene 47 años, complexión robusta, 1.73 metros de estatura y cabello corto entrecano. La noche que desapareció vestía una playera deportiva rosa marca Nike, pantalón de mezclilla azul y tenis del mismo color. No tiene tatuajes ni señas particulares reportadas.

Si tienes información, aquí reportas

La FGE de Michoacán habilitó la línea 800 614 2323 para recibir datos sobre su paradero. También puedes contactar a la institución en sus redes como @FiscaliaMich.