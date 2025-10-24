El Gobierno de México extraditó a Estados Unidos de América (EUA) a Marco Antonio “L”, relacionado con el Cártel de Sinaloa y acusado de enviar metanfetamina y otras drogas a ese país, informaron las autoridades hoy, 24 de octubre de 2025.

En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el sujeto era requerido por la Corte Federal para el Distrito sur de California.

Acusaciones contra Marco Antonio “L”

Esa instancia judicial estadounidense requería a Marco Antonio “L” por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud, tentativa para exportar artículos de defensa sin licencia y contrabando de bienes desde territorio estadounidense.

La extradición del fugitivo de nacionalidad mexicana, indicó la FGR, se realizó en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América.

Miembro del Cártel de Sinaloa

La Fiscalía agregó que entre 2018 y 2020, Marco “L” formó parte de una organización delictiva situada en Baja California, México.

El reclamado era el responsable de enviar metanfetamina y otras drogas a los EUA, además de armas de fuego desde ese país hacia México.

Según la información oficial, el Gobierno de México concedió la extradición de dicha persona al Gobierno estadounidense, luego de que fue detenido en Mexicali, Baja California, en febrero de 2024.

Su entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a los agentes designados para su traslado final, añadió.

Con información de N+.

