EUA Presume Detención de "El Pato", Presunto Jefe de Plaza del Cártel de Sinaloa en Chihuahua

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) de Estados Unidos confirmó este miércoles 22 de octubre la detención de Leonardo "N", alías "El Pato" y presunto jefe de la plaza del Cártel de Sinaloa, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con Tulsi Gabbard, director del ODNI, la detención se realizó el pasado 15 de octubre de 2025 con la ayuda de funcionarios de inteligencia estadounidenses del NCTC para localizarlo.

"El Pato" es señalado como el presunto responsable de liderar una amplia gama de actividades ilícitas, como el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el asesinato.

Operativo coordinado entre México y Estados Unidos

De acuerdo con reportes oficiales, el arresto fue resultado de un trabajo conjunto entre autoridades mexicanas y agencias del gobierno de Estados Unidos, país donde el detenido contaba con una orden de aprehensión vigente por diversos delitos.

La intervención se realizó sin incidentes y derivó en la captura del presunto líder, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar seguimiento a las investigaciones y determinar su posible relación con otros delitos registrados en la zona fronteriza.

El operativo forma parte de las acciones conjuntas contra el crimen organizado en Chihuahua, particularmente en zonas con antecedentes de violencia vinculada al trasiego de drogas y otros delitos de alto impacto.

