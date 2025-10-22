Detienen a Exsecretario del Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, por Presunta Asociación Delictuosa

Elementos de la Fiscalía Regional de Transformación de Olmeca (FIRTOlmeca) detuvieron a Iván "N", quien se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Teapa durante la administración de la exalcaldesa Alma Espadas.

El exfuncionario es señalado presuntamente por mantener vínculos con el grupo delictivo conocido como "La Barredora". La detención se realizó este miércoles 22 de octubre de 2025.

Las autoridades indicaron que están llevando a cabo las investigaciones correspondientes sobre el caso. No se proporcionaron detalles adicionales sobre las circunstancias específicas de la detención ni sobre los cargos formales que enfrenta García.

El grupo criminal mencionado, "La Barredora", opera en la región de Tabasco, aunque no se especificaron detalles sobre la naturaleza exacta de los presuntos vínculos del detenido con esta organización.

CT