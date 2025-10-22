Detienen a Santiago "N" Presunto Responsable de Abuso a una Alumna de la UASLP

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó la detención de Santiago N., uno de los presuntos responsables del caso de violación ocurrido en un plantel universitario de la capital potosina, hecho que generó una fuerte indignación social y diversas manifestaciones por parte de la comunidad estudiantil en días recientes.

El anuncio fue dado a conocer por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona a través de su cuenta oficial de Facebook, donde confirmó que la detención se logró gracias al trabajo coordinado entre la policía investigadora y la Fiscalía. Además, señaló que los otros presuntos implicados ya fueron plenamente identificados, y que se mantienen los operativos para lograr su localización y posterior presentación ante la justicia.

El mandatario reiteró que no habrá impunidad en este caso y que su administración brindará todo el respaldo necesario para que la víctima y su familia reciban justicia.

Por su parte, la Fiscalía estatal adelantó que este miércoles ofrecerá una rueda de prensa en la que se darán a conocer más detalles sobre la detención de Santiago N., los avances en las investigaciones y las acciones que se implementarán para reforzar la seguridad dentro de los planteles educativos del estado.

¿Qué fue lo que pasó?

La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) fue tomada por estudiantes que exigieron justicia tras un presunto caso de violación ocurrido dentro de las instalaciones universitarias.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, dos estudiantes y un hombre ajeno a la institución habrían abusado sexualmente de una alumna en una oficina vinculada a la representación estudiantil.

El grupo de estudiantes organizados difundió un pliego petitorio en el que demandaron la destitución de los representantes de la FUP, garantías de no represalia, transparencia en el proceso y la implementación de protocolos reales contra la violencia de género dentro de la universidad.

