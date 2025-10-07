Panteón El Saucito de SLP Tendrá Horario Especial por Festividades del Día de Muertos 2025

El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que el Panteón El Saucito permanecerá abierto las 24 horas durante los días de mayor afluencia por el Día de Muertos, con el objetivo de facilitar el acceso a la población y evitar aglomeraciones.

El horario especial aplicará únicamente para este cementerio. El 31 de octubre cerrará a las 17:30 horas y reabrirá más tarde ese mismo día con horario ininterrumpido hasta el 3 de noviembre a las 17:30 horas.

Te Podría Interesar: Persecución en Carretera 57 de SLP Deja un Detenido y una Patrulla Impactada

¿Cuáles Serán los horarios especiales para El Saucito?

31 de octubre: Cierra a las 17:30 h y reabre más tarde con horario continuo.

Cierra a las 17:30 h y reabre más tarde con horario continuo. 1 y 2 de noviembre: Abierto las 24 horas.

Abierto las 24 horas. 3 de noviembre: Cierre a las 17:30 h.

Durante estos días se contará con vigilancia, presencia de cuerpos de seguridad, operativos especiales y actividades culturales dentro del panteón.

Te compartimos unas recomendaciones para tu visita

No está permitido ingresar con bebidas alcohólicas.

Acudir con respeto, ya que se trata de una tradición familiar.

Tomar precauciones por las altas temperaturas: mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol.

Se recomienda asistir acompañados.

Actualmente, los trabajos de limpieza y adecuación en El Saucito tienen un avance del 35 %, por lo que se pide comprensión a la ciudadanía mientras se concluyen los preparativos.

El director de Servicios Municipales, Cristian Azuara, señaló que El Saucito será el único panteón con este horario especial y destacó que el año pasado la ciudadanía acudió de forma respetuosa, lo que permitió recuperar una tradición que se había rezagado con el tiempo.

Para más información, el Ayuntamiento pone a disposición sus canales oficiales y exhorta a la población a planear su visita con anticipación.

Historias Recomendadas: