Mueren Siete Civiles Armados Tras Enfrentamiento en Tepuche, Culiacán

Un enfrentamiento armado registrado la mañana de este martes, 28 de octubre, en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, dejó un saldo de siete civiles sin vida, presuntamente integrantes de la célula delictiva responsable del asesinato del Mayor Jesús O., ocurrido el pasado 16 de octubre, cuando militares fueron emboscados por civiles armados.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, los hechos se suscitaron cuando elementos federales y estatales realizaban recorridos de vigilancia en las inmediaciones de Tepuche y Agua Blanca, donde fueron recibidos con disparos por sujetos armados.

Hallan campamento y aseguran armas tras los enfrentamientos

Durante los patrullajes, las autoridades detectaron un asentamiento clandestino con hombres armados, por lo que se solicitó el apoyo de fuerzas militares terrestres y aéreas. Al llegar al sitio, los presuntos delincuentes abrieron fuego contra las autoridades, provocando un enfrentamiento que fue repelido por los cuerpos de seguridad.

Según el parte oficial, el grupo interinstitucional fue agredido en tres ocasiones distintas, y tras repeler los ataques, siete civiles fueron abatidos, cada uno portando un arma larga. En el lugar se localizaron además seis fusiles tipo AK-47, 21 cargadores, 790 cartuchos útiles y equipo táctico diverso.

Todos los indicios quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que se mantienen los operativos de reconocimiento terrestre y aéreo con apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana para reforzar la seguridad en la zona.

El ataque estaría vinculado al asesinato del Mayor Jesús O.

Autoridades recordaron que el Mayor de Fuerzas Especiales Jesús O. fue asesinado el pasado 16 de octubre, luego de ser emboscado por integrantes del crimen organizado mientras encabezaba un operativo en la misma región.

Fuentes vinculadas a la investigación señalan que los responsables del reciente enfrentamiento podrían pertenecer a la misma célula delictiva involucrada en la emboscada que cobró la vida del mando militar.

