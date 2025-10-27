Productores Agrícolas Liberan Casetas de Peaje como Medida de Presión por Exigencias en Sinaloa

Este lunes, productores agrícolas del estado de Sinaloa se sumaron al paro nacional del campo, anunciando la liberación de casetas de peaje como medida de presión para exigir mejores condiciones para el campo.

Desde las 9:00 de la mañana, productoras y productores iniciaron esta acción en al menos tres casetas del estado, San Miguel Zapotitlán, en el municipio de Ahome; la caseta de Cuatro Caminos, en Guasave; y la caseta de El Pisal, en Navolato.

Las demandas de los productores incluyen el establecimiento de un precio de garantía para el maíz que permita cubrir los costos de producción el cual debe superar los 7 mil 200 pesos por tonelada, además del pago de apoyos de cosechas que se encuentran pendientes desde el año 2023.

Agricultores permanecerán de manera indefinida con las casetas tomadas

Los agricultores arribaron a los puntos de cobro para permitir el libre tránsito, como medida de advertencia ante la falta de avances con las autoridades federales.

Hasta el momento, las negociaciones continúan en curso y los productores mantienen la vigilancia de las casetas para asegurar que sus exigencias sean atendidas, en donde permanecerán de manera indefinida hasta tener una respuesta positiva.

