Aseguran Laboratorio Clandestino de Drogas en Sinaloa; Dan golpe a Grupo Criminal de 28 mdp

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los avances recientes de la Operación Frontera Norte, implementada el 13 de octubre con el propósito de combatir los delitos relacionados con el narcotráfico y el contrabando en la región norte del país.

Cabe destacar que desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 8,075 personas y el aseguramiento de 6,304 armas de fuego, 1,099,145 cartuchos de diversos calibres, 29,306 cargadores, 101,757.9 kg de droga, entre ellos, 483.32 kg de fentanilo, 5,179 vehículos y 982 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Baja California: En Tijuana, se detuvo a una persona, se aseguraron 200,000 dólares americanos.

Chihuahua: En Guadalupe y Calvo, y Ciudad Juárez, se aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 156 cartuchos y un chaleco táctico.

Coahuila: En Saltillo, se detuvo a cinco personas, se aseguraron 13.5 kilos de metanfetamina y dos inmuebles.

Sinaloa: En Cosalá, se localizó e inhabilitó un área de concentración de material diverso para la elaboración de drogas sintéticas, se aseguraron 1,400 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 28 millones de pesos.

Operativo Frontera. Foto: Cuartoscuro

En Escuinapa, se aseguraron dos armas largas, 10 cargadores, 265 cartuchos y equipo táctico.

Sonora: En distintos municipios, se detuvo a seis personas, se aseguraron 227 envoltorios de metanfetamina, dosis de marihuana, tres vehículos y dinero en efectivo.

En San Luis Río Colorado, se detuvo a una persona, se aseguró un arma de fuego, un cargador y un aditamento lanza granadas.

