Balacera en CDMX Hoy: Matan a Hombre en la Colonia Morelos; Hay Una Persona Detenida

Una balacera en CDMX provocó la movilización de servicios de emergencias en inmediaciones de calle Hojalatería, en la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza, luego de que vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego y un hombre lesionado; esto sabemos del caso.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde, cuando un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue atacado a balazos cuando ingresaba a un edificio de departamento. Por estos hechos hay una persona detenida.

Noticia relacionada: Familia Quema y Retiene a Mariachis que Amenizaron una Fiesta en Iztapalapa, CDMX

La víctima recibió varios impactos de bala, por lo que de inmediato quedó inconsciente en la entrada del inmueble. Los testigos de inmediato solicitaron una ambulancia para atender al lesionado.

Sin embargo, una vez que llegaron los paramédicos, solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, debido a que las heridas que presentó en la cabeza eran de gravedad y por ello su deceso fue casi de inmediato.

Luego de confirmarse la muerte de la víctima, la zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con la finalidad de que servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realicen el levantamiento de indicios que ayuden con el esclarecimiento del caso, así como el traslado del cuerpo a sus instalaciones.

¿Qué se sabe de los agresores?

Los testigos señalaron que el hombre fue atacado por dos sujetos que lo agredieron cuando ingresó al inmueble. Una vez que realizaron los disparos, huyeron de inmediato.

Elementos realizan un despliegue operativo para dar con los responsables a través de cámaras de videovigilancia.

Historias recomendadas:

EPP