Productores Agrícolas Mantendrán Toma de Casetas en Sinaloa tras No Llegar a un Acuerdo

Tras las reuniones sostenidas con la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, el líder agrícola de Sinaloa, Baltazar Valdez Armentía informó que mantendrán las manifestaciones en el país hasta que existan resultados concretos.

Explicó que durante las negociaciones, los representantes del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano respaldaron a los estados del centro del país, como Michoacán, Jalisco y Guanajuato, quienes enfrentan con mayor urgencia la venta de sus cosechas.

Continuará la toma de casetas en el estado de Sinaloa

Valdez Armentía aseguró que las movilizaciones en casetas en el estado de Sinaloa continuarán como una muestra de unidad nacional del sector agrícola, señalando que el objetivo es presionar al Gobierno Federal para que reconozca y atienda las demandas del campo mexicano.

“sin embargo, nosotros no podemos bajar la guardia, tenemos que mantenernos uno o a la mejor dos días más, que yo creo que para entonces ya va haber alguna noticia, ¿no? Por ahí traemos indicios de que se está moviendo en en en la cámara de diputados la posibilidad de que se nos reciba en Palacio Nacional a una comisión de dos líderes por por estado. Te lo digo, porque es obvio que no puede ir tanta gente, y aún está la posibilidad de que sean menos. Pero, bueno, la propuesta es esa”.

Destacó como un avance el hecho de que la presidenta abordara el tema durante su conferencia matutina, señalando que el movimiento ha logrado visibilizar la problemática del campo a nivel nacional.

