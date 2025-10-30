Balean Dos Casas en Culiacán, Sinaloa; Autoridades Buscan a los Responsables

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa informó que este jueves 30 de octubre de 2025 se reportaron dos balaceras en la capital del estado, en las cuales fueron atacadas dos viviendas.

De acuerdo con los primeros informes, los inmuebles fueron rafagueados con armas de fuego de distintos calibres en las colonias Lomas de Guadalupe y Las Quintas, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas. Sin embargo, los hechos provocaron una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Los ataques fueron atendidos de manera inmediata

La dependencia estatal indicó que ambos ataques fueron atendidos de inmediato por el Grupo Interinstitucional de Seguridad, conformado por corporaciones estatales y federales, quienes desplegaron un operativo en las zonas afectadas para asegurar los perímetros y recabar indicios balísticos. Además, realizan una revisión en los inmuebles para descartar la presencia de víctimas.

Hasta este momento, se mantiene un operativo de búsqueda para dar con los responsables de los ataques.

La #SSPSinaloa informa que, este 30 de octubre de 2025, se reportaron dos eventos de seguridad en las colonias Lomas de Guadalupe y Las Quintas, en los que se produjeron disparos de arma de fuego contra domicilios. Estos incidentes ya fueron atendidos por el Grupo… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 30, 2025

Información en desarrollo

