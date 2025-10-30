DEA Incauta 907 Kg de Metanfetamina Vinculada al CJNG en California

Agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) incautaron aproximadamente 907 kilogramos de metanfetamina durante un operativo realizado esta semana en el sur de California, según informó la agencia federal a través de sus redes sociales este jueves 30 de octubre de 2025.

El decomiso de 2,000 libras (907 kilogramos) de la droga sintética fue resultado de una operación conjunta que involucró a múltiples agencias de seguridad. Participaron elementos de las oficinas de la DEA en Los Ángeles, junto con personal del Departamento de Policía de Vernon, el Departamento de Policía de Whittier y un agente del Departamento de Policía de Baldwin Park.

Agentes de la DEA en Los Ángeles, California, junto con autoridades de Vernon, Whittier y Baldwin Park, incautaron esta semana 907 kg de metanfetamina pertenecientes a un narcotraficante vinculado al cártel CJNG, informó la Administración de Control de Drogas en su cuenta de X.… pic.twitter.com/UyhkmpopV5 — NMás (@nmas) October 30, 2025

Las autoridades vincularon la sustancia incautada a un narcotraficante asociado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más activas en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La operación se enmarca dentro de los esfuerzos continuos de la DEA para interrumpir las rutas de distribución de narcóticos que operan los cárteles mexicanos en territorio californiano.

Las imágenes difundidas por la DEA muestran paquetes envueltos apilados sobre mesas, junto con cajas de cartón que contenían más droga. En una de las fotografías aparece un canino de detección, lo que sugiere que los perros entrenados jugaron un papel en la localización del cargamento.

La incautación representa uno de los decomisos significativos de metanfetamina en la región durante el año. California continúa siendo un punto de entrada clave para el tráfico de drogas sintéticas provenientes de México, particularmente aquellas producidas o distribuidas por el CJNG.

La DEA no proporcionó detalles sobre arrestos relacionados con el operativo ni sobre la ubicación exacta donde se realizó el decomiso en el sur de California.

CT