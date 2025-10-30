Emergencia en Tlatelolco: Desalojan Clínica Dr. Honorato Villa por Amenaza de Bomba

La mañana de hoy, 30 de octubre de 2025, autoridades de la Ciudad de México atendieron una emergencia por una supuesta amenaza de bomba en la Clínica de Especialidades Dentales Dr. Honorato Villa, en Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, en CDMX.

De acuerdo con los primeros reportes, personal médico de la unidad, que pertenece al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), reportó una cartulina con una amenaza de bomba.

Autoridades investigan la amenaza de bomba en la Clínica Dr. Honorato Villa del ISSSTE. Foto: N+

La Clínica de Especialidades Dentales, ubicada en la Avenida Guerrero 358, fue desalojada ante la emergencia.

A la Clínica Dr. Honorato Villa acudieron elementos del Agrupamiento Fuerza de Tareas Zorros, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, para investigar el caso.

Se registra la movilización de equipos de emergencia en la Clínica de Especialidades Dentales “Dr. Honorato Villa Acosta”, en Tlatelolco, luego de que personal descubrió un cartel con una presunta amenaza de bomba.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/yq58ZHFSmL — NMás (@nmas) October 30, 2025

Noticia relacionada: Video del Momento en que Delincuentes Roban un San Judas Tadeo en Iztapalapa

Lista de especialidades que se atienden en la Clínica Dr. Honorato Villa

La Clínica de Especialidades Dentales Clínica Dr. Honorato Villa del ISSSTE cuenta con 18 consultorios y atiende a unos 140 pacientes al día, en promedio, en las siguientes especialidades:

Periodoncia

Odontopediatría

Ortodoncia y ortopedia

Endodoncia

Cirugía bucodentomaxilar

Prótesis fija y removible

Mapa de la Clínica de Especialidades Dentales Dr. Honorato Villa

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT