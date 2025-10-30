Inicio Ciudad de México Emergencia en Tlatelolco: Desalojan Clínica Dr. Honorato Villa por Amenaza de Bomba

La Clínica de Especialidades Dentales Dr. Honorato Villa fue desalojada ante la emergencia

La Clínica Dr. Honorato Villa fue desalojada por la amenaza de bomba

La Clínica Dr. Honorato Villa del ISSSTE fue desalojada por la amenaza de bomba. Foto. N+

La mañana de hoy, 30 de octubre de 2025, autoridades de la Ciudad de México atendieron una emergencia por una supuesta amenaza de bomba en la Clínica de Especialidades Dentales Dr. Honorato Villa, en Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, en CDMX.

De acuerdo con los primeros reportes, personal médico de la unidad, que pertenece al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), reportó una cartulina con una amenaza de bomba.

Autoridades investigan la amenaza de bomba en la Clínica Dr. Honorato Villa del ISSSTE. Foto: N+

La Clínica de Especialidades Dentales, ubicada en la Avenida Guerrero 358, fue desalojada ante la emergencia.

A la Clínica Dr. Honorato Villa acudieron elementos del Agrupamiento Fuerza de Tareas Zorros, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, para investigar el caso

Lista de especialidades que se atienden en la Clínica Dr. Honorato Villa

La Clínica de Especialidades Dentales Clínica Dr. Honorato Villa del ISSSTE cuenta con 18 consultorios y atiende a unos 140 pacientes al día, en promedio, en las siguientes especialidades:

  • Periodoncia
  • Odontopediatría
  • Ortodoncia y ortopedia
  • Endodoncia
  • Cirugía bucodentomaxilar
  • Prótesis fija y removible

Mapa de la Clínica de Especialidades Dentales Dr. Honorato Villa

