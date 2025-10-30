¿Hay Carreteras Cerradas Hoy por Paro de Agricultores? Reporte de Autopistas con Bloqueos

¿Continúa el Paro Nacional de Agricultores? Aquí te decimos si hoy, 30 de octubre de 2025, hay bloqueos en carreteras de México, luego de que líderes campesinos lograron acuerdos con autoridades federales relacionados con el precio del maíz blanco, sin embargo, algunos grupos no están de acuerdo y mantienen su lucha en algunas vías; aquí te decimos cómo está la situación del campo este jueves.

¿Dónde hay bloqueos carreteros hoy?

Sinaloa

Guanajuato

Baja California

Sinaloa

Luego de tres días consecutivos de bloqueos carreteros, agricultores de Sinaloa continuarán co su manifestación en al menos cinco casetas de cobro en carreteras, por no estar incluidos en ningún tipo de negociación, ante la falta de comercialización de maíz y los adeudos en trigo.

Los agricultores de Sinaloa amenazaron con extender sus protestas a las aduanas, en la frontera con Estados Unidos, si no se les toma en cuenta en las mesas de trabajo con el Gobierno federal.

Información en desarrollo…

Con información de N+.

RMT