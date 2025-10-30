Cierre por Agricultores en Carretera Celaya - Salamanca Causa Filas de Tráfico de 93 kilómetros

La carretera Celaya - Salamanca en Guanajuato continúa cerrada por agricultores a pesar de que la mayoría de los bloqueos en el estado ya han sido levantados.

Este cierre tiene más de 60 horas y continuará hasta que los agricultores lleguen a un acuerdo que sí acepten, ya que al parecer el acuerdo pactado con otros de sus compañeros no les parece.

Uno de los puntos que se había acordado con agricultores de Guanajuato era un pago de 950 pesos por tonelada de maíz.

Fila de coches es de 93 kilómetros llegando hasta Apaseo El Alto

La fila de vehículos que se ha formado por el bloqueo de los agricultores guanajuatenses ya llega a los 93 kilómetros. Han sido ya más de 3 días, más de 60 horas las que han estado varadas miles de personas en la carretera Celaya - Salamanca.

Desbloquean la carretera federal 51 en Yuriria

Esta mañana la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, informó sobre el desbloqueo de la carretera federal 51 a la altura de las comunidades de Santiaguillo y Tascuaran en Yuriria.

Por lo que el único cierre carretero que se mantiene es el de la carretera Celaya - Salamanca.

Información de Alexis Espinoza

