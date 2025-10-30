Inicio Ciudad de México Banco de Niebla en el AICM: ¿Hay Vuelos Afectados Hoy 30 de Octubre 2025?

Banco de Niebla en el AICM: ¿Hay Vuelos Afectados Hoy 30 de Octubre 2025?

Entérate aquí si hay vuelos afectados por el banco de niebla en la zona del AICM

Banco de niebla en el AICM

Banco de niebla en el AICM. Foto: Cuartoscuro | Archivo

La CDMX amaneció en alerta amarilla por el intenso frío de este jueves y en algunas zonas, como en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se registraron bancos de niebla; aquí te decimos si hay vuelos afectados hoy, 30 de octubre de 2025.

¿Hay vuelos afectados por banco de niebla en AICM?

Toma tus precauciones: Las aerolíneas Volaris y Aeroméxico anunciaron que algunos vuelos se podrían ver afectados por el banco de niebla en el AICM.

Video: Banco de Niebla en AICM ¿Hay Afectación en los Horarios?

Información en desarrollo...

