Entérate aquí si hay vuelos afectados por el banco de niebla en la zona del AICM

La CDMX amaneció en alerta amarilla por el intenso frío de este jueves y en algunas zonas, como en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se registraron bancos de niebla; aquí te decimos si hay vuelos afectados hoy, 30 de octubre de 2025.

¿Hay vuelos afectados por banco de niebla en AICM?

Toma tus precauciones: Las aerolíneas Volaris y Aeroméxico anunciaron que algunos vuelos se podrían ver afectados por el banco de niebla en el AICM.

#AeroméxicoInforma: Debido a condiciones meteorológicas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, algunos vuelos podrían verse afectados. Te recomendamos consultar el último estatus de tu vuelo aquí: https://t.co/v8yIn7B8Kr — Aeroméxico (@Aeromexico) October 30, 2025

Información en desarrollo...