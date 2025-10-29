Alerta Amarilla por Frío Intenso en CDMX: El Termómetro Bajará a 4 Grados en Estas Alcaldías

¡A sacar los abrigos y chamarras! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó hoy, 29 de octubre de 2025, alerta amarilla en cinco alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) por el pronóstico de bajas temperaturas.

Ante ello, aquí en N+ te informamos en qué zonas se prevé frío intenso y también te compartimos las recomendaciones de las autoridades para evitar afectaciones a la salud.

Y es que actualmente, México sufre el embate del frente frío número 11 y la masa de aire polar que lo impulsa, lo cual generará varios efectos en el país.

Al respecto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la masa de aire polar ocasionará un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del territorio mexicano, con probabilidad de heladas en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Alerta amarilla en cinco alcaldías

En su comunicado diario, la SGIRPC informó que se activó la alerta amarilla por el pronóstico de temperaturas bajas en partes altas de las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan

Ahí se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados, así como vientos del Norte de 10 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 50 km/h.

La dependencia capitalina indicó que esta noche, el termómetro marcará una temperatura de 14ºC. Mientras que entre las 03:00 y las 06:00 horas del jueves, podría registrar 10ºC, por lo que se espera un amanecer frío en partes altas del sur y poniente de la ciudad.

Recomendaciones ante frío intenso en CDMX

En un comunicado, la SGIRPC además emitió recomendaciones a la población en general, para evitar afectaciones por el frío en la capital:

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

En caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

La dependencia además recordó que ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

¿En qué consiste la alerta amarilla?

La CDMX cuenta con una Red de Alerta Temprana para atender los siguientes fenómenos meteorológicos: lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.

Ese esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está integrado por cinco niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:

Verde: Condiciones promedio en la capital mexicana. Amarillo: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias. Naranja: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles. Rojo: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños. Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.

