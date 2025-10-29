Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 29 de Octubre de 2025: Así Estará el Clima en Tu Estado

Para este miércoles 29 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos en el oriente y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán; con lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca y Tabasco.

Asimismo, se pronostican vientos fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente y sureste del país; pronosticándose evento de Norte de 65 a 75 km/h, rachas de 85 a 100 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz; rachas de viento de 65 a 80 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec) y rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tabasco, Campeche y Yucatán.

A su vez, se prevé un marcado descenso de la temperatura en la mayor parte de la República Mexicana, con probabilidad de heladas en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico originará lluvias y chubascos dispersos en el occidente y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero (costa).

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Los Tuxtlas, Papaloapan y Olmeca), Oaxaca (norte) y Tabasco (oeste y centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja Totonaca y Nautla).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (regiones Huasteca, Sierra Alta y Sierra de Tenango), Guerrero (costa), Veracruz (regiones Sotavento, Capital y Las Montañas) y Chiapas (norte y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Tlaxcala, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí (regiones Altiplano y Centro), Hidalgo (regiones Sierra Gorda, Sierra Baja, Valle de Tulancingo y Altiplanicie Pulquera), Puebla (región Angelópolis), Nuevo León, Guanajuato, Estado de México y Nayarit.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

De 30 a 35 °C: Baja California, Oaxaca, Chiapas (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De 0 a -5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Durante la mañana, cielo despejado, ambiente frío en la región, y muy frío con posibles heladas en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México; probabilidad de lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en el suroeste del Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Con información de Conagua

