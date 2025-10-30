Pronóstico del Tiempo JUEVES 30 de Octubre de 2025: Bajará la Temperatura en el País

Para este jueves 30 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes en la península de Yucatán y en el sureste mexicano.

La masa de aire polar que impulsa al sistema frontal mantendrá el descenso de las temperaturas sobre el norte, centro y oriente del país; con presencia de heladas en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Prevalecerá el evento de 'Norte' con rachas de viento de 80 a 90 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), y de 50 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Video: Activan Alerta Gris por Viento y Frío en Veracruz: Suspenden Clases ante Desplome de Árboles

Además, se espera oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec; de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco, y de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico originará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente y sur del territorio nacional.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Olmeca), Nayarit (costa), Jalisco (oeste), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste, sur y este) y Campeche (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas), Colima, Michoacán y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Durango, Estado de México, Puebla (región Valle Serdán), Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas

De - 5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Durante la mañana, cielo con nubes dispersas, ambiente frío en la región y muy frío ( -5 a 0 °C) con posibles heladas en zonas altas del Valle de México, además de bancos de niebla en el norte del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y probabilidad de lluvias aisladas y en el suroeste del Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ICM