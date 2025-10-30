Sheinbaum Revela Fecha Oficial de Visita de Macron y el “Interés Mayor” de México por la Reunión
|
N+
-
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló cuándo visitará México el presidente de Francia, Emmanuel Macron
COMPARTE:
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló hoy 30 de octubre de 2025 la fecha oficial de la visitad del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a nuestro país y detalló cuál es el "interés mayo" de México por esta reunión.
Macron viene el 7 de noviembre, se pospuso, nos interesa mucho por unos códices que queremos lleguen a México, es nuestro principal interés, obviamente viene con empresarios para un encuentro con empresarios mexicanos, pero nuestro interés mayor es la repatriación de estos códices, que son muy importantes para México.
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Más información en breve