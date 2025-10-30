Sheinbaum Revela Fecha Oficial de Visita de Macron y el “Interés Mayor” de México por la Reunión

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló hoy 30 de octubre de 2025 la fecha oficial de la visitad del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a nuestro país y detalló cuál es el "interés mayo" de México por esta reunión.

Macron viene el 7 de noviembre, se pospuso, nos interesa mucho por unos códices que queremos lleguen a México, es nuestro principal interés, obviamente viene con empresarios para un encuentro con empresarios mexicanos, pero nuestro interés mayor es la repatriación de estos códices, que son muy importantes para México.

