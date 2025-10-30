México Insiste en Detenciones y No Ataques a ‘Narcolanchas’ en Operativos en el Mar

Ante los ataques de las fuerzas de seguridad estadounidenses a lanchas que presuntamente trasladan droga en el océano Pacífico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el objetivo del Gobierno de México es que siga funcionando el esquema de captura de esas embarcaciones, en lo que corresponde a la zona mexicana.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 30 de octubre de 2025, la mandataria nacional indicó que este mismo jueves el secretario de Marina-Armada de México (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, se reunirá con una contraparte de la Guardia Costera para dialogar del tema.

Posteriormente, dijo, se buscará un encuentro con el Departamento de Estado y con el Comando Sur de Estados Unidos, que es el que desarrolla dichos operativos en aguas internacionales, en el marco de una estrategia contra el narcotráfico.

Detenciones en lugar de ataques

Al ser cuestionada sobre los ataques a las embarcaciones en el Pacífico oriental, la presidenta dijo que el objetivo es que en lo que tiene que ver con la zona continental y económica de México, sean precisamente las fuerzas de seguridad del país las que capturen las lanchas, como se ha estado realizando.

Nuestro objetivo es que siga funcionando el esquema con el que veníamos trabajando (…) En nuestra zona continental y económica tienen que ser las fuerzas mexicanas y en el caso de aguas internacionales, que pueda ser —en lo que tiene que ver con la longitud del territorio nacional— lo que veníamos haciendo: que es la captura de estas embarcaciones.

“Seguimos insistiendo, no nos han dado más información”, añadió Sheinbaum Pardo.

¿Sobreviviente de ataque es mexicano?

Al ser cuestionado sobre la búsqueda del sobreviviente de uno de los ataques estadounidenses y la información de que supuestamente sería mexicano, la titular del Ejecutivo indicó que no se tiene conocimiento sobre la nacionalidad.

Y agregó que tal como lo dicta el derecho internacional, la Semar mantiene las labores de búsqueda del náufrago.

“No se sabe, no se tiene conocimiento (de la nacionalidad). La Marina, nos explicaba el almirante, tiene que permanecer por 96 horas —así lo dicen las reglas internacionales— buscando a un náufrago, y así lo está haciendo, de acuerdo con el derecho internacional”, insistió.

