Nuevos Ataques de EUA a Presuntas ‘Narcolanchas’: 14 Muertos y México Rescata a Sobreviviente

Este martes, 28 de octubre de 2025, el secretario de Defensa de Estados Unidos de América (EUA), Pete Hegseth, anunció que hubo una serie de ataques estadounidenses contra ‘narcolanchas’ en el Pacífico, muy cerca de costas de Colombia.

Mediante su cuenta de X, Pete Hegseth informó que el ataque dejó 14 presuntos narcotraficantes muertos y un sobreviviente.

Ayer, siguiendo instrucciones del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas (DTO) que traficaban con narcóticos en el Pacífico oriental.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



Se trata del undécimo golpe reportado contra embarcaciones supuestamente cargadas con droga que la Administración de Donald Trump lleva a cabo desde que empezó sus operaciones contra el narcotráfico, primero en el Caribe y luego en el Pacífico.

Los ataques estadounidenses se han cobrado cerca de sesenta vidas.

México rescata a sobreviviente

Pete Hegseth indicó que las autoridades mexicanas se hicieron cargo de la operación de búsqueda y rescate del único sobreviviente de los tres ataques del lunes.

Las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate.

El secretario de Guerra detalló que ocho "narcoterroristas" murieron en el ataque a la primera embarcación, cuatro en la segunda y de los tres que iba a bordo de la tercera, dos fallecieron y uno sobrevivió. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la cuarta lancha.

Según explicó, los aparatos de inteligencia estadounidenses "conocían las cuatro embarcaciones" ya que estas "transitaban por rutas de narcotráfico conocidas y transportaban narcóticos".

El ataque se llevó a cabo en "aguas internacionales" del océano Pacífico, frente a costas de Colombia.

Este nuevo golpe suma otro escalón a las tensiones entre Estados Unidos-Venezuela y Colombia, cuyos líderes han sido acusados por Trump de promover el narcotráfico.

Washington ha ordenado uno de los despliegues militares en el Caribe más grande de los últimos años. A los buques militares, el submarino, el destructor y los aviones de combate, que ya se encuentran allí, se sumar el grupo de ataque dle portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que el Pentágono ordenó desplegar el pasado viernes y se encuentra en camino.

Con información de N+, Reuters y EFE.

