El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, anunció este martes, 14 de octubre de 2025, un nuevo ataque contra una supuesta narcoembarcación en las costas de Venezuela.

Mediante un mensaje en la red social Truth Social, Trump anunció que el ataque dejó como saldo "seis narcoterroristas muertos".

Lancha traficaba drogas, asegura Trump

Trump aseguró que el ataque se realizó luego de que "inteligencia confirmó que la embarcación traficaba drogas, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba en una conocida ruta" de esas organizaciones.

El mandatario estadounidense acompañó su mensaje con un video en blanco y negro en el que se observa una lancha inmóvil en el mar, y luego el impacto de un misil que la destruye totalmente.

Con información de N+ y AFP

