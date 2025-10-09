El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, justificó este jueves, 9 de octubre de 2025, los ataque a lanchas en aguas del Caribe, cercanas a Venezuela.

Durante una reunión con su gabinete, Trump indicó que eran "como un vagón de metro cargado de drogas" y que cada cargamento podría haber matado a 25,000 estadounidenses.

Las drogas ya no están entrando por agua. De hecho, ya ni siquiera podemos encontrar barcos en el agua.

El mandatario declaró que cada uno de los barcos como los que han interceptado puede matar a "25,000 estadounidenses" con las drogas que cargaban, pese a que el Pentágono no ha revelado detalles ni ha organizado ruedas de prensa para explicar los detalles de esos cargamentos y los inéditos ataques.

Hemos lanzado una campaña histórica para recuperar nuestra nación de las pandillas y los criminales callejeros, delincuentes reincidentes violentos, inmigrantes ilegales que infringen la ley, extremistas domésticos y cárteles salvajes y sedientos de sangre.

Cabe recordar que desde el pasado 2 de septiembre, cuando se realizó el primer ataque, se han destruido al menos cinco lanchas en el Caribe. Según funcionarios estadounidenses, 21 personas, acusadas de tráfico de drogas, han muerto en los ataques.

Tras cada anuncio, Trump relacionó a los pasajeros con narcotraficantes que quieren llevar droga de Venezuela a Estados Unidos.

Senado de EUA rechaza propuesta para frenar ataques

El Senado de EUA rechazó este miércoles una propuesta presentada por legisladores demócratas para bloquear los ataques ordenados por el republicano en aguas del Caribe cuando no están autorizados por el Congreso. Los republicanos respaldaron la campaña del mandatario y la iniciativa fue rechaza.

Estados Unidos ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4,500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe.

