El Príncipe Andrés Deberá Renunciar a sus Títulos por Orden del Rey Carlos: ¿Qué Implica?

El príncipe Andrés del Reino Unido tiene los minutos contados para seguir ostentando ese título. El rey Carlos ha puesto en marcha un proceso oficial para retirar al príncipe Andrés todos sus títulos, tratamientos y distinciones. El palacio informó que, a partir de ahora, será conocido simplemente como Andrés Mountbatten-Windsor. La agencia PA señaló que el príncipe no mostró resistencia ante la decisión.

El príncipe Andrés tendrá que desalojar su residencia en Royal Lodge, en Windsor, después de recibir una notificación formal para poner fin a su contrato de arrendamiento, informó el Palacio de Buckingham.

¿Por qué el príncipe Andrés perderá sus títulos?

La relación del príncipe Andrés con Jeffrey Epstein, el financiero condenado por abuso sexual, continúa siendo fuente de controversia. Aunque él rechaza las acusaciones, el Palacio de Buckingham admite que hubo “serios errores de criterio”.

"Sus majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso".

Los vínculos del Príncipe Andrés con Jeffrey Epstein

En 2025, según reporta la BBC, resurgió el tema de la relación entre Andrés y Epstein.

En una entrevista con Newsnight, el príncipe Andrés aseguró haber roto toda relación con Jeffrey Epstein después de que ambos fueran fotografiados juntos en Nueva York en diciembre de 2010. Sin embargo, en enero de 2025 salieron a la luz correos electrónicos que sugerían que el contacto entre ambos continuó. Uno de esos mensajes, fechado en febrero de 2011 y presuntamente enviado por Andrés a Epstein, decía: “¡Mantengámonos en contacto y pronto jugaremos de nuevo!”.

Un correo electrónico fechado en febrero de 2011 y presuntamente enviado por el príncipe Andrés a Jeffrey Epstein volvió a ser objeto de atención pública. Según informó en octubre de 2025 The Mail on Sunday, en el mensaje el príncipe habría escrito: “Parece que estamos juntos en esto y tendremos que superarlo”.

Posteriormente, Andrés renunció voluntariamente a la mayoría de sus títulos, manteniendo únicamente el tratamiento de príncipe, y dejó de utilizar el título de duque de York.

Tiempo después, se publicaron las memorias póstumas de Virginia Giuffre, que contienen nuevos detalles sobre sus acusaciones contra el príncipe Andrés, entre ellas la afirmación de que mantuvieron relaciones sexuales en tres ocasiones cuando ella era menor de edad. Andrés continúa negando todas las acusaciones.

Según informó la BBC, el príncipe Andrés se trasladará a una residencia situada en la finca privada de Sandringham, en Norfolk, cuyo mantenimiento será financiado de forma privada por el rey.

Su exesposa, Sarah Ferguson, también abandonará Royal Lodge y se encargará de resolver por su cuenta su situación de vivienda.

El traslado se efectuará lo antes posible y, según se ha informado, el rey proporcionará a Andrés una asignación privada adecuada, mientras que cualquier otra fuente de ingresos quedará a cargo del propio exduque.

