¿Qué Pasó con el Juicio de NewJeans y Ador? Hoy Perdieron una Batalla, Pero Apelarán el Fallo

Un tribunal surcoreano resolvió hoy jueves 30 de octubre que el contrato entre el grupo NewJeans y su discográfica ADOR, que está vigente hasta 2029, sigue siendo efectivo, esto un año después de que la agrupación intentara rescindirlo alegando maltrato por parte de su empresa matriz, HYBE.

El intento de ruptura del contrato por parte de NewJeans ocurrió el año pasado, en medio de una disputa mediática que estalló tras el despido de Min Hee-jin, entonces directora ejecutiva de ADOR y productora principal del grupo. Las integrantes también acusaron a HYBE de haberlas aislado deliberadamente de otros artistas y de no tomar medidas cuando se filtraron sus registros médicos privados.

El bufete que representa a NewJeans anunció en un comunicado que planea apelar la decisión judicial.

Por su parte, ADOR declaró que el fallo confirma su papel como agencia representante bajo el contrato exclusivo, e insistió en que “el artista debe continuar sus actividades de entretenimiento junto a nosotros”. En el comunicado, la compañía añadió que espera que NewJeans “reflexione con calma sobre este asunto”.

La discográfica también señaló que ya ha completado los preparativos para las próximas actividades del grupo, incluido el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio, y que se encuentran “a la espera”. Sin embargo, según reportes, NewJeans habría respondido tras el fallo que “es imposible regresar a ADOR”, afirmando que la confianza entre ambas partes “se ha roto por completo”.

El inicio del conflicto

El conflicto comenzó a inicios de 2024, cuando la empresa matriz HYBE —el gigante del entretenimiento surcoreano detrás de grupos como BTS— acusó a Min Hee-jin de intentar separarse de la compañía para gestionar a NewJeans de forma independiente.

Min negó estas acusaciones. En agosto de ese mismo año, fue destituida de su cargo como directora ejecutiva de ADOR, y un mes después, NewJeans exigió públicamente su restitución durante una transmisión en vivo, en la que las integrantes denunciaron presuntos malos tratos por parte de HYBE.

“El despido de Min nos dejó claro que no nos respetan en absoluto”, declaró Haerin durante la emisión, mientras que Danielle describió a Min como “insustituible” y “la persona que ha hecho de NewJeans lo que somos”.

Entre las acusaciones presentadas, Hanni relató que, al saludar a un grupo perteneciente también a HYBE en las oficinas de la compañía, el mánager de esa agrupación instruyó a sus miembros para que la ignoraran. Posteriormente, en una comparecencia ante el Comité Laboral de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, la cantante reiteró su testimonio, afirmando que la empresa “odiaba” al grupo y acusando a HYBE de haber presionado a los medios para minimizar sus logros.

En noviembre, NewJeans anunció su intención de abandonar la discográfica, pero ADOR respondió en diciembre con una solicitud judicial para mantener vigente el contrato del grupo. En marzo, la agrupación declaró una pausa en sus actividades, alegando el agotamiento mental y emocional derivado de la disputa legal. Dos meses más tarde, en mayo, un tribunal surcoreano ordenó al grupo pagar una multa de aproximadamente 725.000 dólares por realizar presentaciones y lanzamientos musicales sin la autorización de su discográfica.

Una demanda sin precedentes

Diversos estudiosos del éxito detrás de los grupos del K-Pop, entre ellos Michael Hurt han señalado que las discográficas detrás de estos grupos son demasiado estrictas con el control de la imagen pública de los integrantes de sus grupos.

Las muertes por suicidio de varias estrellas del K-pop en los últimos años —como Moonbin, de Astro, y Sulli, de f(x)— han conmocionado al público y abierto una conversación sobre el entorno laboral y el bienestar mental en la industria del K-Pop.

