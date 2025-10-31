Belinda Enciende el Beliween 2025: Su Impactante Disfraz y los Famosos Que No Se lo Perdieron

Belinda se ha dedicado a repetir en cada oportunidad lo mucho que le gusta el Halloween, ese fanatismo la ha llevado a que, desde hace algunos años, organice el Beliween 2025, el tradicional festival en que celebra la noche de brujas. Este año su fiesta tuvo con grandes invitados, patrocinadores y disfraces increíbles. Te presentamos su impactante disfraz y te contamos quiénes fueron los famosos que no se lo perdieron.

Cada año, Belinda se supera a sí misma. Mientras que en 2024 se disfrazó de disfrazó de Lucy Westenra, de Drácula, en 2023 lo hizo de Pinhead, personaje del libro Hellraiser; en 2022 lo hizo de Lilith y, en 2021, cuando todavía era pareja de Christian Nodal, ambos compartieron disfraz de Mr. and Mrs. Frankenstein (en aquel entonces, el Beliween tuvo un cambio mínimo y fue conocido como Nodeliween).

Belinda y su impactante disfraz

México tiene a su propia Heidi Klum. Desde hace más de dos décadas, la modelo alemana ha usado esta celebración para impactar al público mundial; pero en México tenemos nuestra propia marca registrada en lo que a Halloween se refiere: hablamos de Belinda, quien ha sabido posicionarse como la reina del Halloween, lo que la llevó a crear el Beliween.

Este 2025, la actriz, cantante, modelo y lo que se sume volvió a dejar boquiabiertos a sus seguidores, con el disfraz que eligió este año. La intérprete de 36 años empezó a crear expectativa en sus redes sociales cuando publicó un par de historias, en las que presumió sus preparativos.

Belinda no fue la única que documentó lo que ocurrió en el evento, también Danna Vázquez, su relacionista pública, usó sus historias para compartir detalles de lo que se viviría en la gran fiesta de este año. En una de sus historias mostró la invitación al evento, que mostró al personaje en que más tarde se transformó la intérprete de 300 noches.

Para este 2025, Belinda eligió disfrazarse de Greta, una gremlin femenina que forma parte del universo de las películas de los Gremlins. Greta es mayormente conocida por la transformación que sufre en la segunda parte de la historia, pues tras beber un suero obtuvo una apariencia más femenina.

Quiénes asistieron al Beliween 2025

Esta edición del Beliween contó con grandes invitados. Dentro de las historias de Belinda se puede ver a Aislinn Derbez, quien se disfrazó de Aarón Abasolo, popular por su famosa frase "Pregúntame". También asistieron las actrices Bárbara de Regil, Azul Guaita y Karol Sevilla, la cantante y conductora Karla Díaz, y la modelo Mariana Zaragoza. Mira sus disfraces:

Aislinn Derbez

Bárbara de Regil

Azul Guaita

Karol Sevilla

Karla Díaz

Mariana Zaragoza

