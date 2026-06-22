Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 22 de Junio 2026

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje

CarreterasLas autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: AP.

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