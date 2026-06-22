Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 22 de Junio 2026

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy lunes 22 de junio de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

En Michoacán: Se reportó cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 209+800, de la carretera Maravatío-Zapotlanejo, a la altura del municipio de San Bartolomé Coro, con dirección a Maravatío.

En Morelos: Se registró cierre parcial de circulación por inundación cerca del km 100+750, de la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del Mpio. Emiliano Zapata.

01:00 horas . Se restablece la circulación en la autopista Barranca Larga–Ventanilla, km 103, tras la atención de un accidente.

00:31 horas . Se reporta lluvia intensa en la autopista Barranca Larga–Ventanilla, por lo que se recomienda disminuir la velocidad.

00:05 horas . Se restablece la circulación en la autopista Barranca Larga–Ventanilla, km 103; sin embargo, continúan labores de atención del accidente sin afectación a carriles de rodamiento.

00:00 horas. Se restablece la circulación en la autopista Chamapa–Lechería, km 18, dirección Chamapa, tras la atención de un accidente.

ASJ