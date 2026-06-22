Revelan que la DEA Permitió Cantidades Masivas de Fentanilo en Calles de Nuevo México

Una investigación de AP reveló que cientos de miles de pastillas de fentanilo, el mortal opioide sintético, llegaron a las calles de Nuevo México mientras la DEA observaba sin intervenir

DEA FentaniloFoto: AP.

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¿Sabías que la DEA dejó que el fentanilo, un opioide mortal, llegara a las calles de Nuevo México? Conoce los detalles de esta controvertida estrategia.

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