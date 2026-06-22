Estados Unidos e Irán Acuerdan Ruta para la Paz en Plazo de 60 Días

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán acordaron crear un comité para impulsar una hoja de ruta que les permita llegar a un acuerdo final de paz en un plazo de 60 días

Irán EUAFoto: Reuters.

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Acuerdo histórico: EE.UU. e Irán trazan ruta para la paz en 60 días. Conversaciones en Suiza prometen cambios. Conoce los detalles.

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