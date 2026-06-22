Oficial: Él es Esteban Solari, el Nuevo Director Técnico de Pumas

El Club Universidad Nacional informó de manera oficial la incorporación de Esteban Solari como nuevo director técnico del primer equipo varonil de Pumas, en una decisión que marca el inicio de una nueva etapa para la institución universitaria.

El estratega argentino regresa a la escuadra auriazul, donde ya dejó huella como jugador en las temporadas 2007 y 2008, etapa en la que se ganó el reconocimiento de la afición por su entrega en el campo.

Solari llega al banquillo de Pumas tras una carrera como entrenador en distintos futboles del mundo, con experiencia en ligas de Malasia, Chile, Argentina y México, lo que respalda su perfil internacional y su conocimiento táctico.

La directiva del club destacó su vínculo previo con la institución y su crecimiento profesional como elementos clave para su nombramiento. “¡Bienvenido a casa, Esteban Solari!”, señaló el comunicado oficial del equipo universitario.

¿Quién es Esteban Solari?

Como Futbolista (Delantero): En México es recordado como un delantero letal con los Pumas (2007-2008), donde anotó 25 goles en solo 40 partidos y fue subcampeón. En Europa, destacó con el Almería en España y jugó la UEFA Champions League con el APOEL de Chipre.

Como Director Técnico: Tras dirigir a la Sub-20 de Argentina y tener un paso histórico en Malasia (donde ganó 4 títulos con el Johor Darul Ta'zim), llegó al fútbol chileno con el Everton.

Actualidad (2026): Dirigió al Club Pachuca a finales de 2025 y los llevó hasta las semifinales del torneo Clausura 2026. En junio de 2026, tras no renovar con los Tuzos, regresó a la institución universitaria para asumir el cargo de nuevo director técnico de los Pumas.