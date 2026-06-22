Oficial: Él es Esteban Solari, el Nuevo Director Técnico de Pumas

El estratega argentino regresa a la escuadra auriazul, donde ya dejó huella como jugador en las temporadas 2007 y 2008

Esteban Solari, Nuevo Director Técnico de Pumas. Foto: PumasEsteban Solari, Nuevo Director Técnico de Pumas. Foto: Pumas

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Pumas anuncia a Esteban Solari como su nuevo director técnico. Con un pasado brillante como jugador y una carrera destacada como entrenador, su regreso promete revitalizar al equipo. Conoce más sobre su trayectoria.

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