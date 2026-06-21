Irán Abandona Conversaciones con EUA Tras Amenazas Por Trump

Irán interrumpió este domingo las conversaciones con Estados Unidos en Suiza tras las nuevas amenazas lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump contra la República Islámica, informó la agencia IRNA.

“La delegación de la República Islámica de Irán abandonó el lugar de las negociaciones” reportó el medio oficial del Gobierno iraní explicando que la decisión responde a las amenazas de Trump en medio de las negociaciones que mantenían las partes este domingo en Bürgenstock (Suiza).

De acuerdo con IRNA la delegación iraní interrumpió las conversaciones con EUA que se realizaban con mediación de Catar y Pakistán y abandonaron la sede de negociaciones tras una reunión con el intermediario catarí.

La delegación iraní, que incluye al Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi (C), y al Presidente del Parlamento Islámico de Irán, Mohammed Bagher Ghalibaf (2.º por la derecha). Foto: AFP

Piden a Trump cuidar sus palabras

El jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, lanzó este domingo un mensaje directo a Estados Unidos al pedir que el presidente Donald Trump “mida sus palabras”, en medio de una nueva ronda de conversaciones diplomáticas celebrada en Suiza.

A través de la red social X, Qalibaf advirtió que las fuerzas armadas de Irán están preparadas para responder ante cualquier escalada. “Harían bien en medir sus palabras. Nuestras fuerzas armadas están listas para responderles de otra manera”, escribió, en una clara referencia a recientes declaraciones del mandatario estadounidense.

Pronunciamiento de Donald Trump

El pronunciamiento ocurre después de que Trump instara a Teherán a contener a sus aliados en Líbano y advirtiera con reactivar ataques si no se frenan las acciones atribuidas a grupos vinculados a Irán.

En paralelo, la agencia iraní de noticias informó que las negociaciones entre ambas delegaciones, con mediación de representantes de Pakistán y Catar, fueron suspendidas temporalmente tras 80 minutos de diálogo, con el objetivo de realizar consultas internas entre las partes.

El contexto diplomático se da tras la firma de un memorando de entendimiento entre ambos países, el pasado 17 de junio, que buscó poner fin a meses de tensiones y abrir una vía hacia un acuerdo definitivo, aunque el proceso continúa marcado por fuertes declaraciones cruzadas.

Durante el arranque de las conversaciones, Trump advirtió que Estados Unidos no descarta acciones militares si el proceso fracasa o si Irán mantiene decisiones como el cierre del estrecho de Ormuz, una medida que Teherán ha utilizado como presión en el conflicto regional.

El presidente estadounidense también endureció su discurso al asegurar que podría actuar directamente sobre rutas estratégicas del petróleo y responsabilizó a Irán de la escalada de violencia en Líbano, lo que ha incrementado la tensión en el escenario diplomático internacional.

En este contexto, el llamado iraní a moderar el lenguaje refleja el delicado equilibrio en unas negociaciones que avanzan entre advertencias, recesos y fuertes presiones políticas.

Con información de AFP y EFE