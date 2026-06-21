Irán Abandona Conversaciones con EUA Tras Amenazas Por Trump

El pronunciamiento ocurre después de que Trump instara a Teherán a contener a sus aliados en Líbano y advirtiera con reactivar ataques

La delegación iraní, que incluye al Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi (C), y al Presidente del Parlamento Islámico de Irán, Mohammed Bagher Ghalibaf (3.º por la derecha), llega a una reunión cuadrilateral entre Estados Unidos, Irán, Pakistán y Qatar en el complejo hotelero de lujo Burgenstock, cerca del lago de Lucerna, Suiza, el 21 de junio de 2026, como parte de las conversaciones destinadas a avanzar en un acuerdo para poner fin al conflicto de Oriente Medio. Foto: AFPLa delegación iraní, que incluye al Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi (C), y al Presidente del Parlamento Islámico de Irán, Mohammed Bagher Ghalibaf (3.º por la derecha), llega a una reunión cuadrilateral entre Estados Unidos, Irán, Pakistán y Qatar en el complejo hotelero de lujo Burgenstock, cerca del lago de Lucerna, Suiza, el 21 de junio de 2026, como parte de las conversaciones destinadas a avanzar en un acuerdo para poner fin al conflicto de Oriente Medio. Foto: AFP

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