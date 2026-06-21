Irán, en Territorio EUA Tras Abandonar Diálogo con Trump: Partido Bajo Tensión

Este domingo se disputa la segunda fecha del Grupo G, con Bélgica enfrentándose a Irán en Los Ángeles, en medio de la escalada de tensiones que confrontan a Teherán con Washington, tras las amenazas lanzadas por Donald Trump.

Las declaraciones del mandatario estadounidense no solo generan un ambiente tenso de cara al encuentro mundialista, sino que también han pausado las conversaciones técnicas en Suiza.

Exiliada a Tijuana, la Selección de Irán disputa los tres partidos de fase de grupos en Estados Unidos, lo que supone unos complicados viajes de ida y vuelta exprés, por lo que se ha quejado a la FIFA por la falta de equidad.

Tras empatar 2-2 en el debut ante Nueva Zelanda, el seleccionador Amir Ghalenoei describió a su selección como "la más maltratada" de todo el Mundial.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. JD Vance Llega a Suiza Para Negociar Alto el Fuego en Líbano con Irán

Irán abandona conversaciones tras amenazas de Trump

Irán interrumpió este domingo las conversaciones con Estados Unidos en Suiza tras las nuevas amenazas lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump contra la República Islámica.

“La delegación de la República Islámica de Irán abandonó el lugar de las negociaciones”, reportó la agencia IRNA, explicando que la decisión responde a las amenazas de Trump en medio de las negociaciones que mantenían las partes este domingo en Bürgenstock.

De acuerdo con IRNA, la delegación iraní interrumpió las conversaciones con Estados Unidos que se realizaban con mediación de Catar y Pakistán y abandonaron la sede de negociaciones tras una reunión con el intermediario catarí.

¿Qué dijo Donald Trump?

El presidente de Estados Unidos amenazó a Irán con volver a atacarlo si no "detiene a sus aliados" en Líbano.

El republicano se refería a frenar los ataques del grupo islamista Hezbolá en el sur de Líbano: "Si no lo hace, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, como hicimos la semana pasada, o incluso con más contundencia", declaró en su plataforma Truth Social.

Las conversaciones en Suiza se iniciaron en un contexto de enfrentamientos en los últimos días entre el ejército israelí y Hezbolá —aliado de Teherán— en el sur de Líbano.

Los ataques aéreos israelíes causaron la muerte de al menos 30 personas el sábado en el este y el sur del Líbano, antes de una tregua por la noche, cuando se ordenó al ejército israelí que cesara los combates con Hezbolá.

El memorando de entendimiento firmado el miércoles entre Estados Unidos e Irán estipula el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano. Teherán exige que Israel ponga fin a sus bombardeos como condición previa para un acuerdo con Washington.

Con información de AFP.