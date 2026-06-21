Irán, en Territorio EUA Tras Abandonar Diálogo con Trump: Partido Bajo Tensión

El seleccionador Amir Ghalenoei describió a la selección de Irán como "la más maltratada" de todo el Mundial.

Irán vs BélgicaIrán se enfrenta a Bélgica en EUA, en medio de las tensiones generadas por los dichos de Trump. Foto: Reuters
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