España Golea 4-0 a Arabia Saudita y Salda la Cuenta Pendiente en el Mundial 2026

España liquidó sus dudas del debut este domingo en Atlanta: goleó 4-0 a Arabia Saudita en la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026 con goles de Lamine Yamal, el doblete de Mikel Oyarzabal y un autogol de Hassan Al-Tombakti, y se instaló como líder de la llave con autoridad.

La Roja que empató sin goles con Cabo Verde desapareció. En su lugar llegó una selección más vertical, más hambrienta y con Yamal de inicio, lista para recordarle al mundo por qué figura entre las candidatas al título.

Yamal rompe el marcador y hace historia en Atlanta

No tardó mucho La Roja en encontrar el camino. Al minuto 10, Mikel Oyarzabal le marcó el espacio al segundo palo con un servicio preciso y Lamine Yamal, de derecha, mandó el balón al fondo de la red.

El primer gol mundialista del barcelonista de 18 años lo situó entre los ocho jugadores más jóvenes en anotar en una Copa del Mundo, y lo hizo 14 días más joven que Lionel Messi cuando el argentino convirtió su primer tanto en torneos de este nivel.

Otra coincidencia que el fútbol regaló: ambos definieron con la pierna derecha. Desde ese instante, el Estadio Atlanta se puso de pie cada vez que Yamal tocaba el balón.

Oyarzabal cobra la deuda de Qatar con doblete y asistencia

Oyarzabal fue el jugador más determinante del partido. El delantero de la Real Sociedad se perdió el Mundial de Qatar 2022 por una lesión en la rodilla y llegó a Atlanta con la mochila de haber pasado en blanco contra Cabo Verde.

En veinticuatro minutos borró todo eso: asistencia en el primero de Yamal, gol con la zurda al 21 desde un balón que le cayó dentro del área, y otro tanto idéntico tres minutos después tras un centro medido de Marc Cucurella. El hombre que los números señalaban como el menos eficiente del debut terminó siendo el arquitecto de la goleada.

Arabia Saudita, con fe pero sin argumentos

El seleccionador saudita, Georgios Donis, había llegado a la rueda de prensa del sábado con una convicción: "En el fútbol hay milagros, lo hemos visto muchas veces".

Tenía razón en la teoría. En la práctica, su equipo plantó el bloque defensivo de cinco que prometió, pero nunca pudo frenar el movimiento de Yamal, los desmarques de Oyarzabal ni los desdoblamientos de Cucurella y Pedro Porro por las bandas. Arabia Saudita no disparó entre los tres palos en los primeros 45 minutos y cerró el partido con apenas un remate a puerta en noventa y pico de minutos, frente a los nueve de España.

El autogol del descanso y el VAR que anuló el quinto

Al inicio de la segunda parte, un disparo de Cucurella golpeó al portero Mohammed Alowais y terminó desviado a la red por Al-Tombakti: 4-0 al minuto 49.

El partido ya no tenía más historia por escribir en términos de resultado, aunque tuvo su drama de postre: Ferran Torres celebró lo que parecía el quinto en el tiempo añadido, pero el VAR tardó varios minutos en dictaminar que el delantero estaba en posición adelantada. El marcador no se movió y el 4-0 quedó como resultado definitivo.

España mira a Uruguay desde la cima del Grupo H

Con seis puntos posibles en dos partidos y el liderato del Grupo H asegurado, La Roja tiene ahora por delante el reto más exigente de la fase de grupos: Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, el viernes en el Estadio Akron de Guadalajara.

Un partido de otra dimensión que Luis de la Fuente ya anticipó al retirar a Pedri en el minuto 75: el centrocampista arrastraba una tarjeta amarilla del debut ante Cabo Verde y una segunda amonestación en el torneo lo habría dejado fuera del duelo ante Uruguay.