España Golea 4-0 a Arabia Saudita y Salda la Cuenta Pendiente en el Mundial 2026

España golea 4-0 a Arabia Saudita con goles de Lamine Yamal, doblete de Oyarzabal y autogol de Al-Tombakti en el Grupo H del Mundial 2026 en Atlanta

España Golea 4-0 a Arabia Saudita y Salda la Cuenta Pendiente en el Mundial 2026Ferran Torres, de España, celebra con sus compañeros tras marcar un gol que posteriormente fue anulado. Foto: Reuters

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