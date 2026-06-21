“Su Primer Día del Padre Sin Papá”: Esposa de Carlos Manzo Recuerda al Exalcalde de Uruapan

Grecia Quiroz recordó al padre de sus hijos, a quien destacó por su amor, entrega y presencia constante en la familia

Carlos Manzo junto con sus hijos. Foto: FB Grecia QuirozCarlos Manzo junto con sus hijos. Foto: FB Grecia Quiroz

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En el Día del Padre, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, honra a su esposo Carlos Manzo, asesinado en 2025, recordando su amor incondicional hacia sus hijos.

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