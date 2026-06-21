“Su Primer Día del Padre Sin Papá”: Esposa de Carlos Manzo Recuerda al Exalcalde de Uruapan

En el marco del Día del Padre, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y esposa del exalcalde Carlos Manzo, compartió un mensaje emotivo al recordar lo que describió como “su primer Día del Papá sin papá”, tras el asesinato del político ocurrido en 2025.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, expresó su recuerdo hacia quien fuera padre de sus hijos, destacando su amor, entrega y presencia constante en la vida familiar.

“Feliz día hasta el cielo Carlos, agradezco a Dios y a la vida por haberte puesto en mi camino, por haberles dado cada día de tu vida tanto amor a nuestros hijos, siempre les vas a hacer falta, pero nunca me cansaré de recordarles el gran papá que fuiste”, escribió. En el mismo mensaje añadió: “Tu amor, entrega incondicional para ellos jamás se comparará, nunca había visto tan de cerca el amor de un papá como el tuyo hacia ellos. Gracias por tanto, mi amor”.

La viuda del exfuncionario también envió un mensaje general a quienes celebran la fecha: “Feliz día a todos los papás que aún tienen la oportunidad de estar con sus hijos, disfrútenlos al máximo, nada vale más que un abrazo y tiempo con ellos. Y a todos los hijos que tienen la dicha de contar con ese protector, ámenlo, cuídenlo y respétenlo, porque nunca sabrán cuándo puede ser ese último abrazo”.

¿Cómo murió Carlos Manzo?

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Asesinato de Carlos Manzo: Gobierno de Michoacán Muestra Video de Agresor antes de Homicidio

Carlos Manzo Rodríguez fue alcalde de Uruapan tras ganar la elección de 2024 como candidato independiente. Antes de ocupar la presidencia municipal, se desempeñó como diputado de Morena entre 2021 y 2024, y previamente trabajó como auditor en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán.

El político fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas en el centro histórico de Uruapan, cuando un sujeto armado abrió fuego en su contra mientras convivía con asistentes. Sus escoltas repelieron la agresión y abatieron al atacante en el lugar.