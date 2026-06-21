¿Dónde Juega Mikel Oyarzabal? Español Define Delantera Con Dos Goles Ante Arabia Saudita

Luego de no jugar en el Mundial 2022, Mikel Oyarzabal consiguió un doblete para España este domingo.

Dónde Juega Mikel OyarzabalMikel Oyarzabal en España vs Arabia Saudia. Foto: Reuters
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¿Dónde Juega Mikel Oyarzabal? Edad, Pareja y Equipo del Español que Marco Doblete Ante Arabia Saudita