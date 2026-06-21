¿Dónde Juega Mikel Oyarzabal? Español Define Delantera Con Dos Goles Ante Arabia Saudita

Mikel Oyarzabal se consolidó como la estrella del partido España vs Arabia Saudita tras conseguir marcar un doblete, luego de un momento difícil en su debut en el Mundial 2026.

En el partido que se realizó en el Estadio Atlanta, La Roja consiguió sumar cuatro tantos a su marcador general, como parte del Grupo H.

Mikel Oyarzabal: Perfil, edad y pareja

El jugador español nació en Beizar el 21 de abril de 1997. Tiene 29 años de edad y juega como delantero.

Oyarzabal lleva una vida privada muy discreta. En sus perfiles en redes sociales solo comparte momentos relacionados con su actividad profesional; sin embargo, se sabe que está casado con Ainhoa Larrauri, su novia de la adolescencia.

La pareja es muy discreta con su vida privada y se convirtió en padres por primera vez en 2023 tras el nacimiento de su hijo, Martín.

Incluso, Ainhoa ni siquiera tiene su Instagram abierto y cuenta con poco más de 600 seguidores.

¿Dónde juega Mikel Oyarzabal?

Mikel Oyarzabal juega como delantero y es capitán de la Real Sociedad en La Liga de España.

Ha sido jugador de este equipo a lo largo de toda su carrera, con más de 400 juegos y alrededor de 230 goles marcados con el jersey de La Real.

Oyarzabal ha ganado la Copa del Rey con el club en 2020 y 2026.