Ciclón Douglas: ¿Cómo Va su Formación Hoy 21 de Junio 2026 Frente a Playas de México?

Si se desarrolla, el sistema se convertiría en el cuarto ciclón tropical de la temporada 2026 en la cuenca del Pacífico

¿Cómo va su Formación hoy 21 de Junio 2026?. Foto: Conagua¿Cómo va su Formación hoy 21 de Junio 2026?. Foto: Conagua

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¿Ciclón Douglas en formación? Baja probabilidad, pero sigue bajo vigilancia en el Pacífico. Podría ser el cuarto ciclón de 2026. Mantente informado.

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