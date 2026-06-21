Ciclón Douglas: ¿Cómo Va su Formación Hoy 21 de Junio 2026 Frente a Playas de México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión que podría formarse en los próximos días al suroeste de la península de Baja California.

De acuerdo con el organismo, el sistema presenta actualmente un 20 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, por lo que continúa bajo monitoreo ante una posible evolución en aguas del océano Pacífico.

En caso de alcanzar la intensidad necesaria para convertirse en tormenta tropical, recibiría el nombre de Douglas, convirtiéndose en el cuarto ciclón tropical con nombre previsto para la temporada 2026 en la cuenca del Pacífico.

Las autoridades meteorológicas señalaron que, por el momento, el potencial de desarrollo se mantiene bajo; sin embargo, las condiciones atmosféricas podrían favorecer una mayor organización del sistema durante la próxima semana.

Para esta temporada de huracanes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó la formación de hasta 21 ciclones tropicales en el Pacífico. De ese total, entre nueve y diez podrían alcanzar las categorías 1 o 2 en la escala Saffir-Simpson.

Además, se prevé que entre cinco y seis fenómenos evolucionen a huracanes mayores, es decir, de categorías 3, 4 o 5, considerados los más intensos y con mayor capacidad de generar daños.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales y seguir la evolución de los sistemas que se desarrollen durante la temporada.

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