Contexto

España y Arabia Saudita se miden este domingo 21 de junio en el Estadio Atlanta, en la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026. La Roja llega como tercera en la tabla tras empatar sin goles con Cabo Verde en su debut; los sauditas, que igualaron 1-1 con Uruguay, también necesitan ganar para mejorar su posición. Sigue aquí el minuto a minuto con el marcador en vivo, las alineaciones y todas las jugadas del encuentro.