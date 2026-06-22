Onda Tropical 10 Impactará a México Con Fuertes Lluvias a Estos Estados: Lista y Mapa

La Onda Tropical 10 provocará lluvias intensas en diferentes regiones del país, aquí te presentamos la lista completa de los estados afectados para el lunes y el martes de la semana que arrancará.

Para el lunes y martes se pronostican lluvias intensas en varios estados. Foto: CuartoscuroPara el lunes y martes se pronostican lluvias intensas en varios estados. Foto: Cuartoscuro

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Lluvias fuertes impactarán el sur y sureste de México por la Onda Tropical 10. Descubre qué estados estarán bajo alerta y toma precauciones.

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