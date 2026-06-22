Onda Tropical 10 Impactará a México Con Fuertes Lluvias a Estos Estados: Lista y Mapa

El verano en México empieza y, con él, la temporada de lluvias consolida su presencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Durante estos meses, el flujo de humedad proveniente de ambos océanos y el avance constante de sistemas meteorológicos regulan el clima del país, trayendo un alivio necesario frente al calor, pero también la necesidad de mantener la prevención.

En este contexto, la Onda Tropical número 10 se desplaza sobre el sur y el sureste mexicano, interactuando con canales de baja presión para generar precipitaciones significativas durante los próximos días.

Pronóstico para el Lunes 22 de Junio

El inicio de la semana estará marcado por precipitaciones de intensidad variable. Las zonas más afectadas esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, acumulando de 75 a 150 milímetros, principalmente en el centro y sur de Veracruz, el norte y este de Oaxaca, así como en el centro, este y sur de Chiapas.

Asimismo, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Durango, el centro y sur de Sinaloa, el sur de Nayarit, el centro y oeste de Jalisco, el sureste de Puebla y el sur de Tabasco.

Por otro lado, se anticipan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, que van de los 25 a los 50 milímetros, en el oeste de Zacatecas, Colima, el norte y este de Michoacán, el centro y este de Guerrero, el sur de Guanajuato, el oeste del Estado de México y el suroeste de Campeche.

En regiones como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo se presentarán intervalos de chubascos de menor intensidad, con acumulados de 5 a 25 milímetros. Finalmente, Coahuila y Nuevo León registrarán únicamente lluvias aisladas de hasta 5 milímetros.

Dónde lloverá este lunes 22 de junio. Mapa: Conagua

Pronóstico para el Martes 23 de Junio

Para el martes, las condiciones de humedad extrema se concentrarán en el sur del país. El pronóstico contempla lluvias muy fuertes con puntuales intensas en el este de Guerrero, el centro y sur de Veracruz, y el oeste, norte y este de Oaxaca. Mientras tanto, Michoacán (centro y este), Puebla (sureste), Tabasco (oeste) y Chiapas (este) recibirán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

La actividad pluvial continuará en el occidente y centro a través de intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en el sur de Nayarit, el centro, sur y oeste de Jalisco, Colima, el norte de Querétaro, el suroeste del Estado de México, el este de Hidalgo y Morelos.

Los intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros se extenderán hacia Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para concluir el periodo, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes experimentarán chubascos débiles o lluvias aisladas.

Ante este panorama, las autoridade recomiendan a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones de los mapas de riesgo, ya que las precipitaciones intensas pueden generar encharcamientos, el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas montañosas.