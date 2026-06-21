Lluvias Azotan a México Hoy 21 de Junio 2026: ¿Cuáles Son los 22 Estados Bajo Alerta?

La CNPC informó que el paso de las ondas tropicales ocho y nueve por el territorio nacional ocasionará precipitaciones fuertes a muy fuertes y posibles descargas eléctricas y caída de granizo.

LLuvia en MéxicoAfectaciones por lluvias en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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