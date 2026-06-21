Lluvias Azotan a México Hoy 21 de Junio 2026: ¿Cuáles Son los 22 Estados Bajo Alerta?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha emitido este domingo 21 de junio 2026 un llamado a la población para mantener medidas preventivas y de autocuidado ante el pronóstico de lluvias fuertes en al menos 22 estados. Acá te contamos las últimas noticias.

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de diversos sistemas atmosféricos, incluyendo el paso de las ondas tropicales ocho y nueve, ocasionará precipitaciones fuertes a muy fuertes acompañadas de posibles descargas eléctricas y caída de granizo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Lluvia Provoca Afectaciones en Colonia Jardines de la Montaña en Tlalpan, CDMX

¿Dónde se esperan lluvias en México hoy 21 de junio 2026?

Se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango (sur), Zacatecas (oeste, sur y sureste), Aguascalientes, Nayarit (norte), Jalisco (norte, noreste y este), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (oeste, noroeste y este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (centro, este y sur).

Asimismo, intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (sur), San Luis Potosí (oeste y sur), Guanajuato (norte, este y oeste), Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (oeste), Puebla (sureste y suroeste), Morelos, Estado de México (oeste), Veracruz (centro), Campeche (norte y este), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (centro y sur).

Finalmente, intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Tlaxcala, Tamaulipas y Tabasco; y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur.

Afectaciones por la lluvia en México

Intensa lluvia se registró la tarde de este domingo en distintos puntos de Guanajuato, como Salvatierra, donde las anegaciones tomaron corriente, generando problemas de movilidad en la zona.

Por su parte, en el estado de Hidalgo, la tarde de este domingo de Día del Padre, llovió fuerte y se generaron corrientes de agua en la carretera federal México-Tuxpan. Ante ello, las autoridades municipales, concretamente de Tránsito y Vialidad, recomiendan extremar precauciones para evitar accidentes.

Además, en el estado de Nayarit, se retiraron partes de un árbol caído en la carretera San Blas - Las Islitas, a la altura de la localidad El Conchal, donde se observó una rama que contaba con grandes dimensiones y que colgaba, interrumpiendo la vialidad de los autos altos.

Posterior a ello, cerca de La Contaduría de San Blas, donde un árbol cayó sobre tapando el paso, de manera inmediata con el uso de una motosierra se cortó y seccionó el árbol logrando de esta forma retirarlo de forma efectiva.

Asimismo, también se reportaron afectaciones por las fuertes precipitaciones en Aguascalientes, donde, en la colonia Constitución, se informó sobre labores de limpieza de arrastres y liberación de vialidades.

Finalmente, en zonas de Sinaloa y Querétaro también se registró lluvia, sin reporte de afectaciones hasta el momento.