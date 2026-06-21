Ultraderechista Abelardo de la Espriella, Afín a Trump, Gana la Presidencia de Colombia

El abogado y empresario Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó la presidencia de Colombia con 12,9 millones de votos y una diferencia de 255,001 papeletas sobre el izquierdista Iván Cepeda, según el 99,45% del conteo preliminar de la Registraduría Nacional, informó EFE este domingo 21 de junio de 2026 desde Bogotá.

La ventaja del candidato ultraderechista —respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump— es de 0,98 puntos porcentuales, cifra que supera el 0,55% que resta por contabilizar, lo que convierte el resultado en matemáticamente irreversible.

Colombia elige presidente: los datos de la elección más reñida en décadas

Primera vuelta (31 de mayo): De la Espriella, 44%; Cepeda, 41%, entre 11 candidatos.

Segunda vuelta: 12,9 millones de votos para De la Espriella; 12,6 millones para Cepeda.

Diferencia: 255,001 papeletas (0,98 puntos porcentuales) con el 99,45% del conteo.

El 0,55% pendiente no alcanza para revertir el resultado.

De la Espriella milita en Defensores de la Patria y contó con el respaldo público de Trump.

De la Espriella, apodado "El Tigre" y sin antecedentes en política, superó en segunda vuelta al legislador Iván Cepeda, heredero político del presidente saliente Gustavo Petro, quien prometía continuar los esfuerzos de negociación con grupos armados bajo la estrategia de "paz total", una política con resultados limitados. En la primera ronda, entre 11 candidatos, De la Espriella había obtenido 44% frente al 41% de Cepeda.

Pese a la contundencia del conteo, el mandatario saliente cuestionó desde temprano que pueda declararse un ganador. En un momento anterior de la jornada, cuando la diferencia parecía menor, publicó los datos de la Registraduría en X.

"Con los mismos datos de la registraduría, el resultado de pre conteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda", escribió Petro.

No es la primera vez que el presidente cuestiona el proceso. Ya en la primera vuelta, sin presentar evidencia según AP, sembró dudas sobre los resultados después de que Cepeda —quien lideraba las encuestas— terminó segundo. El domingo repitió los señalamientos antes de que abrieran las casillas y anunció que su movimiento haría públicas las cuentas y fondos del exterior que, según él, buscaron interferir en la elección.

La victoria llega en un país marcado por décadas de violencia que ningún gobierno ha logrado erradicar por completo. En 2025 se registraron 14,780 homicidios, el nivel más alto desde al menos 2015, impulsados por enfrentamientos entre grupos armados ilegales que suman más de 27,000 integrantes. Las extorsiones también escalaron: ese año alcanzaron 13,417 casos, más del doble de los registrados en 2015. Todo esto, diez años después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, que sembró esperanzas de una ruptura definitiva con el conflicto.

Ante ese escenario, De la Espriella ofreció mano dura: construir 10 megacárceles y confrontar directamente a los grupos criminales siguiendo el modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuyas políticas redujeron los homicidios pero también acumularon señalamientos por violaciones a derechos humanos. Cepeda, por su parte, presentó denuncias ante la Fiscalía colombiana y la Corte Penal Internacional acusando a De la Espriella de vínculos con grupos paramilitares; el candidato negó el señalamiento.

Petro cerró el domingo con su propia lectura: "La realidad nos da un país partido por la mitad, e injerencia extranjera quitándonos la libertad", escribió en X. Desde ahí llamó a la ciudadanía a mantener la calma, convocó a un Acuerdo Nacional para preservar la paz en los años venideros y reiteró que acata las decisiones de los jueces, al tiempo que insistió en que será el escrutinio oficial —no el pre-conteo— el mecanismo que determine formalmente al próximo presidente de Colombia.

Con información de Agencias.