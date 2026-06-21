Ultraderechista Abelardo de la Espriella, Afín a Trump, Gana la Presidencia de Colombia

Abelardo de la Espriella ganó la presidencia de Colombia con 12.9 millones de votos y una ventaja de 255 mil sufragios sobre Iván Cepeda

Ultraderechista Abelardo de la Espriella, Afín a Trump, Gana la Presidencia de ColombiaEl candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, saluda tras votar durante las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el domingo 31 de mayo de 2026. Foto: AP

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