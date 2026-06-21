Fin de Semana Violento en Chicago: 7 Muertos y 38 Heridos; Trump Insiste en Intervención Militar

Varios tiroteos dejaron al menos siete fallecidos y 38 lesionados en Chicago. La violencia llevó al presidente Trump a reiterar su propuesta de desplegar fuerzas para combatir el crimen en la ciudad.

La ciudad de Chicago enfrentó tuvo un fin de semana violento. Foto: APLa ciudad de Chicago enfrentó tuvo un fin de semana violento. Foto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Chicago enfrenta uno de los fines de semana más violentos del año. Trump propone intervención militar tras 7 muertos y 38 heridos. ¿Qué opinas de esta medida?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Fin de Semana Violento en Chicago: 7 Muertos y 38 Heridos; Trump Insiste en Intervención Militar