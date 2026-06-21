Fin de Semana Violento en Chicago: 7 Muertos y 38 Heridos; Trump Insiste en Intervención Militar

Chicago cerró uno de los fines de semana más violentos del año con al menos siete personas muertas y 38 heridas en una cadena de tiroteos ocurridos desde la tarde del viernes, según reportes preliminares de la policía local.

La ola de violencia provocó una nueva reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien volvió a plantear la posibilidad de una intervención federal para enfrentar la criminalidad en la tercera ciudad más poblada del país.

A través de Truth Social, Trump cuestionó por qué el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, no ha solicitado apoyo federal. El mandatario aseguró que podría convertir a Chicago en una ciudad segura en cuestión de meses, insistiendo en una estrategia que anteriormente ha generado controversia entre autoridades locales y federales.

La oficina de Pritzker no emitió comentarios inmediatos sobre las declaraciones. El gobernador ha rechazado en ocasiones previas las propuestas de intervención militar impulsadas por Trump. Durante la actual administración federal, tropas de la Guardia Nacional han sido desplegadas en operaciones de combate al crimen en ciudades como Nueva Orleans, Washington D.C. y Memphis.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Agente en Tiroteo en Hospital de Chicago, Estados Unidos; Hay un Herido Grave

De acuerdo con la policía de Chicago, desde las 17:00 horas del viernes se registraron al menos dos docenas de incidentes con armas de fuego. Entre las víctimas mortales se encuentran un joven de 21 años baleado en el pecho el domingo, un adolescente de 18 años herido de gravedad el sábado por la noche y un hombre de 50 años atacado el viernes.

Bajo Ataque

Uno de los hechos más graves ocurrió la noche del viernes, cuando una camioneta SUV se detuvo frente a una multitud y dos personas comenzaron a disparar. El ataque dejó al menos 12 heridos, entre ellos ocho hombres y cuatro mujeres de entre 17 y 47 años, quienes fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica.

El tiroteo ocurrió durante las celebraciones de Juneteenth, festividad que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Horas antes, el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama habían participado en actividades relacionadas con la apertura de su centro presidencial en el South Side de la ciudad.

Tras los hechos, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, lamentó la violencia y aseguró que los responsables serán llevados ante la justicia. Señaló además que una jornada destinada a la celebración comunitaria terminó marcada por la tragedia.

Pese a estos episodios, estadísticas del Departamento de Policía de Chicago muestran que, aunque los tiroteos han registrado un ligero incremento respecto al mismo periodo del año pasado, los delitos violentos en general mantienen una tendencia a la baja en los últimos años, en línea con lo observado a nivel nacional.

La violencia armada también golpeó a otras ciudades estadounidenses durante el fin de semana. En Philadelphia, dos personas murieron y dos más resultaron heridas en un tiroteo registrado la madrugada del domingo. En Cincinnati, tres personas perdieron la vida en otro ataque armado ocurrido el sábado por la noche. Mientras tanto, en Kansas City, las autoridades investigan un tiroteo que dejó un muerto y cinco lesionados.