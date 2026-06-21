¿Quedarás sin WhatsApp, App Banco Bienestar? Registro Obligatorio de Celulares Termina en 9 Días

A nueve días de que concluya el plazo para registrar las líneas de telefonía móvil, millones de usuarios podrían quedarse sin servicio celular si no realizan el trámite requerido antes del 30 de junio de 2026.

La medida establece que todas las líneas, tanto de prepago como de pospago, deberán estar asociadas a una identificación oficial vigente y a la Clave Única de Registro de Población (CURP). De no cumplir con este requisito, el servicio será suspendido automáticamente a partir del 1 de julio.

Una de las principales dudas entre los usuarios es qué ocurrirá con aplicaciones como WhatsApp, Banco del Bienestar, SAT Móvil, Uber o Mercado Libre en caso de que la línea sea bloqueada.

La respuesta depende de la conectividad del dispositivo. Al quedar suspendida la línea telefónica, el usuario perderá el acceso a los datos móviles, por lo que aplicaciones de mensajería como WhatsApp dejarán de funcionar cuando no exista una conexión WiFi disponible. Esto significa que no podrán enviarse ni recibirse mensajes, llamadas o archivos mediante la aplicación mientras el teléfono permanezca sin acceso a internet.

Además, el equipo tendrá restricciones para realizar llamadas, pues únicamente podrá comunicarse con números de emergencia, como el 911, y con los centros de atención de la compañía telefónica para regularizar el registro.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aplazan Registro de Líneas Telefónicas en Juárez; Adultos Mayores con Dudas del Registro

Las afectaciones también podrían extenderse a diversas aplicaciones que utilizan el número celular como mecanismo de verificación de identidad. Entre ellas se encuentran plataformas bancarias que envían códigos de seguridad por SMS para confirmar operaciones o iniciar sesión.

Por esta razón, aplicaciones financieras como Banco del Bienestar y otras instituciones bancarias podrían presentar dificultades para validar la identidad del usuario si éste pierde el acceso a los mensajes de texto asociados a su número telefónico.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) advirtió que otras plataformas podrían verse afectadas, especialmente aquellas que dependen del número celular para recuperar contraseñas o verificar cuentas. Entre ellas destacan servicios gubernamentales, aplicaciones de movilidad y reparto, así como plataformas de comercio electrónico.

En la lista figuran herramientas como SAT Móvil, IMSS Digital, Llave MX, App CDMX, Uber, DiDi, Banco Bienestar, Amazon y Mercado Libre, entre otras que utilizan códigos enviados por SMS para autenticar usuarios.

¿Por qué vencerá el plazo para registrar mi línea celular en 9 días?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones confirmó que el proceso obligatorio para vincular las líneas celulares con la identidad de los usuarios mantiene como fecha de cierre el 30 de junio.

Las autoridades mexicanas establecieron esta medida como una estrategia de seguridad pública que busca combatir la extorsión telefónica, el fraude y el anonimato en las telecomunicaciones, garantizando un padrón confiable donde cada número esté plenamente identificado.

Por lo que, a partir del próximo 1 de julio de 2026, todas las líneas que no hayan cumplido con este requisito serán suspendidas temporalmente por las compañías telefónicas (Telcel, Movistar, AT&T, etc.).

Paso a paso para realizar el registro obligatorio en línea

Los usuarios que aún no hayan realizado el trámite pueden hacerlo de dos maneras:

Ingresando desde su teléfono al portal de registro habilitado por la autoridad y siguiendo las instrucciones correspondientes.

Acudiendo a un centro de atención de su compañía telefónica para recibir apoyo durante el proceso.

Para completar el registro será necesario presentar una identificación oficial vigente que incluya la CURP.