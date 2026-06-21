¿Quedarás sin WhatsApp, App Banco Bienestar? Registro Obligatorio de Celulares Termina en 9 Días

Los usuarios tienen hasta el 30 de junio para vincular su línea telefónica con una identificación oficial y la CURP. Quienes no lo hagan enfrentarán posibles problemas para acceder a aplicaciones.

Usuarios quedaran sin línea si no la registran en los próximos nueve días. Foto: PexelsUsuarios quedaran sin línea si no la registran en los próximos nueve días. Foto: Pexels

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