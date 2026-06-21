¿A Qué Hora Oscurece Hoy En México por el Solsticio de Verano, el Día Más Largo del Año?

Este domingo 21 de junio, México le da la bienvenida al verano con un fenómeno astronómico espectacular: el solsticio de verano. Durante esta jornada, el hemisferio norte experimenta el día más largo y la noche más corta de todo el 2026.

De acuerdo con datos astronómicos, el solsticio ocurrió exactamente a las 2:24 de la madrugada (hora del centro de México). Este fenómeno se produce porque el eje de rotación de la Tierra tiene una inclinación de 23.5° respecto a su órbita. En esta fecha específica, nuestro hemisferio recibe la máxima cantidad de luz solar directa, marcando el contraste absoluto con el solsticio de invierno, cuando vivimos el día más corto del año.

En nuestro país, la hora de la puesta del sol varía según la temporada y la región. Por ejemplo, en la zona centro, el sol suele ocultarse a las 18:00 horas en invierno, pero se extiende hasta las 19:30 horas durante los meses veraniegos.

¿A qué hora oscurece hoy en México?

Si te preguntas ¿a qué hora oscurece hoy en México por el Solsticio de Verano?, en la Ciudad de México y la zona central del país la puesta de sol ocurrirá aproximadamente a las 19:17 horas. Tras un amanecer que comenzó a las 5:59 de la mañana, los mexicanos gozaremos de más de 13 horas de luz natural consecutivas antes de que la noche caiga por completo.

Recuerda que, aunque el sol se oculte más tarde, las condiciones del cielo dependen del clima. Para conocer los pronósticos de nubosidad o lluvias en tu localidad esta tarde, puedes consultar directamente el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.