¿A Qué Hora Oscurece Hoy En México por el Solsticio de Verano, el Día Más Largo del Año?

En nuestro país, la hora de la puesta del sol varía según la temporada y la región.

Solsticio de Verano en México. Foto: AFPSolsticio de Verano en México. Foto: AFP

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¡Bienvenido verano! Este 21 de junio, México vive el día más largo del 2026. En CDMX, el sol se oculta a las 19:17. Consulta el clima en tu zona y aprovecha la luz del sol.

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